В офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране возобновился пожар

В головном офисе гостелерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране возобновился пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

«Дым в здании иранского радио и телевидения вызван возобновлением пожара после вчерашнего нападения», — говорится в сообщении.

Ведущая новостного выпуска уточнила, что огонь вновь охватил здание из-за усилившегося ветра.

Накануне во время прямого эфира произошла атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка. Через несколько минут после атаки она вернулась в эфир и попросила израильскую армию нанести второй удар. Позже стало известно, что сотрудница секретариата «Голоса Исламской Республики Иран» Масуме Азими не выжила.

Ни один из сотрудников тегеранского офиса агентства Ruptly не пострадал в результате этой атаки Израиля. Шеф иранского офиса сообщил, что журналисты находятся в безопасности и вдали от места удара.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана.