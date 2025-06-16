Иранская ведущая вернулась в эфир через несколько минут после атаки на телевидение

Ведущая Сахар Эмами вернулась в эфир после удара по зданию гостелевидения Ирана

Телеведущая Сахар Эмами вернулась в эфир через несколько минут после удара по зданию иранской телерадиостанции. Об этом сообщает NourNews.

Вернувшись в прямой эфир, Эмами попросила израильскую армию нанести второй удар.

Атака на штаб-квартиру государственного телевидения Ирана произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая покинула помещение студии, в котором велась съемка.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили, что Иран стремится к окончанию боевых действий.