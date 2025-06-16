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Журналисты Ruptly, работавшие в районе здания гостелевидения Ирана, не пострадали

Журналисты Ruptly не пострадали при атаке на здание гостелевидения Ирана

Ни один из сотрудников тегеранского офиса агентства Ruptly не пострадал в результате удара Израиля по зданию гостелевидения Ирана. Об этом сообщил шеф иранского офиса, обращение которого опубликовал Telegram-канал Ruptly.

«Мы находимся в безопасности и далеко от места удара», — рассказал журналист.

По его словам, сотрудники агентства получили от властей предупреждение о возможной атаке и эвакуировались из района, где находится штаб-квартира государственного телевидения. На некоторое время связь с ними прервалась, но позднее они сами связались с головным офисом в Москве и сообщили, что все в порядке.

Атака на здание гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка.

Спустя несколько минут она вернулась на рабочее место и попросила израильскую армию нанести второй удар.

Ранее в Иране назвали число пострадавших в результате израильских атак.

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