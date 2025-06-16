Удар по штаб-квартире гостелевидения Ирана попал в прямой эфир

Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Об этом сообщает Nournews.

Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

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Ранее в США заявили, что Иран стремится к окончанию боевых действий.