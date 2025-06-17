Cотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при израильском ударе

Государственная телерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале сообщила, что ее сотрудница погибла при ударе Израиля по головному офису вещателя.

«Сотрудница секретариата «Голоса Исламской Республики Иран» Масуме Азими погибла от взрывной волны после удара сионистского режима», — говорится в публикации.

До этого компания сообщила о нескольких пострадавших сотрудниках в результате атаки Израиля.

Атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка. Через несколько минут после атаки она вернулась в эфир и попросила израильскую армию нанести второй удар.

Также известно, что ни один из сотрудников тегеранского офиса агентства Ruptly не пострадал в результате этой атаки Израиля. Шеф иранского офиса сообщил, что журналисты находятся в безопасности и вдали от места удара.

Ранее в Иране назвали число пострадавших в результате израильских атак.