На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Cотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при израильском ударе

IRIB: сотрудница гостелеканала Ирана погибла при ударе Израиля по офису компании
close
Shutterstock

Государственная телерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале сообщила, что ее сотрудница погибла при ударе Израиля по головному офису вещателя.

«Сотрудница секретариата «Голоса Исламской Республики Иран» Масуме Азими погибла от взрывной волны после удара сионистского режима», — говорится в публикации.

До этого компания сообщила о нескольких пострадавших сотрудниках в результате атаки Израиля.

Атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка. Через несколько минут после атаки она вернулась в эфир и попросила израильскую армию нанести второй удар.

Также известно, что ни один из сотрудников тегеранского офиса агентства Ruptly не пострадал в результате этой атаки Израиля. Шеф иранского офиса сообщил, что журналисты находятся в безопасности и вдали от места удара.

Ранее в Иране назвали число пострадавших в результате израильских атак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами