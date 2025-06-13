В Росавиации заявили о закрытии воздушного пространства Ирана и Израиля

Авиационные власти Ирана и Израиля закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что российские авиакомпании уже оповещены о произошедшем. Сейчас они планируют маршруты полетов в другие государства Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

«Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — подчеркивается в заявлении.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Позже правительство Исламской Республики сделало заявление, в котором пообещало дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Как сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, он дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответных ударов по Израилю.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался об операции Израиля против Ирана.