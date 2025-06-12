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В Индии увеличилось число жертв авиакатастрофы

News18: при крушении самолета в Индии погибли минимум 133 человека
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Ajit Solanki/AP

Минимум 133 человека погибли в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner на западе Индии. Об этом сообщил телеканал News18.

По данным СМИ, по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть после падения лайнера на здание общежития.

Издание Times Now писало, что в авиакатастрофе погибли не менее 110 человек.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что жертв крушения самолета Air India много.

По данным Reuters, на борту находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один канадец и семь португальцев. Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

Телеканал NDTV сообщил, что причиной крушения самолета могло стать столкновение с птицами. По словам экспертов, птица могла попасть в двигатели, из-за чего самолет не смог набрать необходимую скорость для безопасного взлета.

Самолет Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар штата Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма. По данным индийского авиационного регулятора, самолет успел вылететь за пределы воздушной гавани, прежде чем рухнул на землю.

Ранее очевидцы показали обломки упавшего в Индии пассажирского самолета.

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Крушение самолета в Индии
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