Появились кадры с места крушения самолета в Индии

Появилось видео с места крушения самолета в индийском аэропорту Ахмадабада. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах виден столб черного дыма.

ЧП произошло 12 июня рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны. Как сообщал телеканал News18, на борту находились 133 человека. Авиакомпания Air India совершала рейс в Лондон. Самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

9 июня легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. В поисковой операции были задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

По данным береговой охраны, глубина воды в районе, где находятся обломки самолета, составляет примерно 61 метр. Уточняется, что национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать причины крушения самолета.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.