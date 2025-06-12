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Очевидцы показали обломки упавшего в Индии пассажирского самолета

ANI опубликовало кадры с обломками упавшего самолета в Ахмадабаде

Индийское агентство ANI опубликовало видео от очевидцев с места крушения самолета в Ахмадабаде.

На видео сняли хвост самолета, который упал на здание. Также на кадры попали различные деформированные части воздушного судна.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

По словам главы министерства гражданской авиации Индии Рама Мохана Найду Кинджарапу, власти мобилизовали спасателей и находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее стали известны подробности крушения самолета в Теннесси.

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Крушение самолета в Индии
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