В Индии при крушении самолета погибли более 100 человек

Times Now: при крушении самолета в индийском Ахмадабаде погибли 110 человек

Не менее 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии. Об этом сообщил индийский телеканал Times Now.

«Из-за крушения самолета в Ахмадабаде подтверждено 110 смертей», — отмечается в сообщении.

До этого портал News18 называет другое число жертв — 40 человек.

По данным Reuters, на борту находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии. Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

Самолет Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар штата Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма. По данным индийского авиационного регулятора, самолет успел вылететь за пределы воздушной гавани, прежде чем рухнул на землю.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее появилось видео с места крушения самолета в Индии.