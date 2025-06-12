Стало известно гражданство пассажиров разбившегося в Индии самолета

На борту разбившегося в Индии самолета находился 61 иностранный гражданин

На борту разбившегося в индийском Ахмадабаде самолета находились 169 индийских граждан и 61 иностранный гражданин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что в самолете летели 53 подданных Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии.

Кроме того, известно, что на борту рейса находились 217 взрослых и 11 детей.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта после падения лайнера было видно густое облако дыма.

Рейс направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту самолета находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщил телеканал News18.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Индии.