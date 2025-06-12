Названа возможная причина крушения пассажирского самолета в Индии

Крушение самолета в Ахмадобаде могло произойти из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает NDTV

По словам экспертов, птица могла попасть в двигатели, из-за чего самолет не смог набрать необходимую скорость для безопасного взлета.

Бывший старший пилот, капитан Сорабх Бхатнагар, заявил журналистам, что, по предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба двигателя потеряли мощность. По его словам, взлет прошел штатно, но сразу после отрыва от земли, до момента уборки шасси, самолет начал терять высоту — а такое возможно только при потере тяги или подъемной силы.

Он добавил, что на видео с места происшествия видно, как самолет снижается в контролируемом режиме, а пилот успел подать сигнал бедствия Mayday, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту.

Авиэксперт Санджай Лазар согласился с этой версией. По его словам, если при взлете произошло столкновение с птицами, самолет мог не набрать необходимую высоту и начал снижаться примерно через 6–7 минут полета.

Лазар добавил, что самолет был относительно новым — ему всего 11 лет, и технических неисправностях не сообщалось. Он также подчеркнул, что инцидент произошел в жилом районе неподалёку от аэропорта, где могли находиться птицы.

Эксперты обратили внимание, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадобаде.