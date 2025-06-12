В Минздраве Индии прокомментировали крушение самолета Air India

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что жертв крушения самолета Air India много. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что пока точных данных о числе погибших нет.

До этого телеканал NDTV сообщал, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадобада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось видео с места крушения самолета в Индии.