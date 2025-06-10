В четырех российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

Четыре российских аэропорта, где вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах в Нижнекамске, Ижевске, Казани и Кирове.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — подчеркивается в заявлении.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Также в ночь на 10 июня была приостановлена работа московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Позже они вновь начали принимать и отправлять самолеты.

По данным министерства обороны РФ, ночью 10 июня в регионах страны сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа. В Брянской и Белгородской областях уничтожили 46 и 20 дронов соответственно, в Воронежской области и Республике Крым — по девять, в Калужской области и Республике Татарстан — по четыре. Еще три летательных аппарата ликвидировали в небе над столичным регионом, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, один — в Смоленской области.

Ранее пилоты двух самолетов увидели беспилотник в районе аэропорта Домодедово.