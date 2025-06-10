Столичные аэропорты приостановили работу

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

В ночь на 9 июня в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. По словам Кореняко, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Спустя несколько часов в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.