В российских регионах за ночь сбили больше сотни украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 102 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня. По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать регионы РФ с помощью дронов самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 46 — сбили в Брянской области. В Белгородской области нейтрализовали 20 летательных аппаратов, в Воронежской области и Республике Крым — по девять, в Республике Татарстан и Калужской области — по четыре. Еще три БПЛА перехватили в воздушном пространстве столичного региона, по два — в Курской, Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один дрон уничтожили в Смоленской области.

Утром 10 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Тосненском районе был ликвидирован один беспилотник ВСУ. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Как рассказал глава региона, в некоторых районах Ленинградской области ввели ограничения на работу мобильной связи и интернета.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА на автомобили пострадали две женщины.