В аэропорту Санкт-Петербурга сняли временные ограничения

Росавиация: в Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — поделился Кореняко.

Временные ограничения в петербургском аэропорту вводили 10 июня.

Несколькими часами ранее Кореняко сообщил, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили работу. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже авиагавани возобновили работу.

Также 10 июня Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны в период с 21:50 по 23:55 по мск сбили 76 дронов над шестью регионами РФ.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.