Столичные аэропорты возобновили работу

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал представитель ведомства.

Ограничения работы столичных аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По словам Кореняко, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.