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Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики

Путин заявил о готовности проекта основ государственной языковой политики
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Проект основ государственной языковой политики России подготовлен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, передает РИА Новости.

На этом же заседании глава государства призвал не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России.

Также президент заявил, что необходимо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве.

Кроме того, Путин поддержал предложение, предусматривающее создание на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире. Исполняющий обязанности ректора Института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил российскому лидеру создать на базе одного из вузов РФ единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.

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