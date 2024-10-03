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Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ

Путин заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министерству просвещения России вместе с профильными педагогами следует продумать, какие меры нужны для сохранения и повышения культуры речи в стране. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на встрече главы государства с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема». Одна из присутствующих задала российскому лидеру вопрос о том, как не допустить снижения культуры речи на фоне всеобщей цифровизации.

«Должен быть целый комплекс мер. Вот министр просвещения [Сергей Кравцов] — вчера мы с ним встречались на одной из площадок, в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается и немало уже сделало в этом направлении. Но, конечно, нужно сделать еще больше», — сказал в ответ Путин.

Он уточнил, что имеет в виду те тенденции в области образования, которые сейчас развиваются и в РФ, и во всем мире.

В августе Путин подписал указ, которым создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Этим же документом президент упразднил существовавший до этого совет по русскому языку.

Ранее Путин назвал русский язык скрепляющей страны СНГ силой.

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