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Путин призвал укрепить позиции русского языка в мире

Путин: надо укреплять позиции русского языка в мировом гуманитарном пространстве
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — сказал глава государства.

В сентябре прошлого года парламент Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запретив использовать русский язык в банкоматах коммерческих банков страны.

До этого Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика. По словам российского лидера, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.

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