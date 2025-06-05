Путин призвал укрепить позиции русского языка в мире

Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — сказал глава государства.

В сентябре прошлого года парламент Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запретив использовать русский язык в банкоматах коммерческих банков страны.

До этого Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика. По словам российского лидера, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.