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Путин попросил ускорить разработку закона о языках народов России

Путин призвал не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, на прошлом заседании мы говорили о правовом обеспечении языковой политики», — сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин напомнил, что тогда было дано поручение разработать новый закон о языках народов Российской Федерации, включающий их официальный государственный реестр.

«Прошу не затягивать эту работу», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что речь идет о сбережении и дальнейшем развитии языков народов России, возможности их системной поддержки со стороны государства и защите общего языкового пространства РФ.

В начале марта в Кремле под руководством советника президента по культуре Елены Ямпольской прошло заседание рабочей группы, которая разрабатывает проект основ государственной языковой политики РФ.

В ноябре Путин предложил открыть центры популяризации русского языка на Донбассе. Глава государства обратил внимание, что в школах кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.

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