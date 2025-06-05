Путин выступил за создание национального центра по продвижению русского языка в мире

Президент России Владимир Путин поддержал предложение, предусматривающее создание на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности ректора Института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил главе государства создать на базе одного из вузов РФ единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. Российский лидер назвал это предложение хорошим.

«Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», — сказал Путин.

На этом же заседании президент заявил, что необходимо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве.

В ноябре прошлого года Путин отметил, что одной из ключевых и фундаментальных ценностей России является русский язык.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.