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Глава Воронежской области сообщил о починке поврежденных железнодорожных путей

Губернатор Гусев: поврежденные в Воронежской области ж/д пути открыты для движения
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Shutterstock/JetKat

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что поврежденные утром в регионе железнодорожные пути уже обследованы, отремонтированы и открыты для движения.

«Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу», — написал Гусев.

Губернатор отметил, что избежать трагических последствий удалось благодаря умелым действиям настоящих профессионалов.

Взрыв на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел утром 5 июня. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что из-за этого на участке железной дороги на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов.

Как писал Telegram-канал SHOT, на месте происшествия были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Комментируя ситуацию, в ФСБ РФ заявили, что железнодорожные пути подорвали. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, однако машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Никакой информации о пострадавших не поступало. При этом из-за повреждения путей на перегоне Евдаково — Сагуны был задержан 21 пассажирский поезд.

Ранее поезд сошел с рельсов в Новой Москве.

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