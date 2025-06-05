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СМИ сообщили о взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области

Baza: на железной дороге в Воронежской области произошел взрыв
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Depositphotos

Взрыв произошел на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты выяснили, что ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны. В результате было повреждено железнодорожное полотно.

«Предварительно, пострадавших нет», — подчеркивается в материале.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение автомобильного и железнодорожного мостов. В первом регионе часть переправы упала на расположенные под ней железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой состав, и пострадали три человека — машинист и два его помощника.

По последней информации, в результате ЧП в Брянской области пострадали 119 человек. Семь граждан спасти не удалось.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, в обоих случаях мосты были подорваны. На этом фоне сотрудники ведомства возбудили уголовные дела. Официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова выразила уверенность, что исполнители и организаторы атаки на объекты транспортной инфраструктуры обязательно будут привлечены к ответственности.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему подрывы мостов произошли накануне переговоров с Украиной.

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