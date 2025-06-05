На железной дороге в Воронежской области нашли взрывные устройства

На железнодорожных путях рядом с местом взрыва в Воронежской области, предварительно, нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, на место направляются машины для разминирования.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона. По его словам, это произошло после того, как машинист одного из составов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна. Как уточнил чиновник, пострадавших нет.

Утром 5 июня Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской области на железной дороге произошел взрыв. Инцидент зафиксировали на 725-м километре перегона Евдаково – Сагуны. После случившегося деформировались ж/д пути.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что два несработавших взрывных устройства обнаружили на перегоне между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области. Об этом он рассказал, когда докладывал о результатах расследования.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. При этом в первом регионе часть переправы рухнула на расположенные под ней железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

Ранее в Твери поймали мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мосты.