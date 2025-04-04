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Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве

В Новой Москве сошел с рельсов ремонтный поезд, пострадал человек
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Три вагона ремонтного поезда сошли с рельсов в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В поселении Новофедоровское у ремонтного поезда опрокинулось три вагона. Предварительно, пострадал один человек — его зажало между частями вагона», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:43 по московскому времени.

1 апреля сообщалось, что в Кемеровской области в Новокузнецком муниципальном округе на станции Осинки – разъезд 396 км с рельсов сошли два вагона, которые ранее уже разгрузили. Причиной произошедшего стало столкновение с крупным рогатым скотом. После аварии состав не опрокинулся. От графика отклонились два состава.

В середине марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим грузовым составом, который следовал по соседнему пути. По данным РЖД, за пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако специалисты исключили угрозу экологии.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.

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