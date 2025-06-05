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В ФСБ назвали повреждение железной дороги в Воронежской области результатом подрыва

ФСБ: в Воронежской области взрывное устройство повредило железнодорожный путь
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Depositphotos

В Воронежской области взрывное устройство повредило железнодорожный путь перед проходящим поездом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, машинист и поездная бригада заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, не допустив таким образом повреждения поезда.

В ведомстве указали, что обстоятельства произошедшего расследуются. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По первым признакам есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье о терроризме.

Утром о взрыве на железной дороге в Воронежской области сообщил Telegram-канал Baza. По информации журналистов, ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение автомобильного и железнодорожного мостов. В первом регионе часть переправы упала на расположенные под ней железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой состав, и пострадали три человека — машинист и два его помощника.

По последней информации, в результате ЧП в Брянской области пострадали 119 человек. Семь граждан спасти не удалось.

Ранее в Брянской области обнаружили пластид и блоки управления украинского производства.

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