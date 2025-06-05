Губернатор Воронежской области раскрыл подробности происшествия на ж/д

Гусев: в Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна

Несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, это произошло после того, как машинист одного из составов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна. Как заявил чиновник, пострадавших нет.

Он добавил, что причину инцидента уже устанавливают оперативные службы, их представители присутствуют на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Утром 5 июня Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской области на железной дороге произошел хлопок. Инцидент зафиксировали на 725-м километре перегона Евдаково – Сагуны. После случившегося деформировались ж/д пути.

2 июня стало известно, что в Приморском крае сотрудники УФСБ России по региону пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги.

Ранее поезд сошел с рельсов в Новой Москве.