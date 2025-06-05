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В СПЧ заявили о шоке из-за обысков в редакции Ura.ru

Член СПЧ Меркачева раскритиковала обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
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Владимир Трефилов/РИА Новости

У правоохранительных органов должны были быть серьезные основания, чтобы врываться в редакцию и заламывать руки журналистам, например, подозрение в подготовке к теракту. Иначе такие действия силовиков не оправданы, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, комментируя Ura.ru обыск в редакции издания в Екатеринбурге.

«Шок. Жестко задержали журналистов. Это было бы оправдано, если бы в редакции скрывались террористы, их там быть не могло», — сказала Меркачева.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru в Екатеринбурге. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у журналистов технику и документы. Кроме того, следователи потребовали отключить 12 серверов свердловского портала.

В Ura.ru заявили, что правоохранителей интересуют источники происхождения информации о ряде событий криминального характера, произошедших в Свердловской области.

Как рассказали в издании, в ходе обыска сотрудники следственной группы применили силу к главному редактору Диане Козловой. При этом сами правоохранители отрицают применение силы к главреду.

Известно, что задержаны трое журналистов Ura.ru — Денис Аллаяров, Сергей Бодров и Анна Салымская. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты Ura.ru заявили о желании перевестись из уральской редакции в другие регионы.

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Обыски в Ura.ru
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