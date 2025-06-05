Журналисты Ura.ru заявили о желании перевестись из уральской редакции в другие регионы

Ura.ru: корреспонденты попросили о переводе в другие региональные редакции

Журналисты уральского информагентства Ura.ru попросили о переводе в другие региональные редакции. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.

«Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам», — сказал глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин.

По его словам, сотрудники «не хотят работать под таким прессингом»‎.

До этого редактора свердловского отдела издания Ura.ru Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса. Также сообщалось, что сотрудника Сергея Бодрова, который дал показания в качестве свидетеля, тоже отпустили.

Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него девайс.

В сообщении самого издания говорится, что следователи спросили у журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что беременной сотруднице Ura.ru стало плохо во время обысков.