Журналисты Ura.ru заявили о желании перевестись из уральской редакции в другие регионы

Журналисты уральского информагентства Ura.ru попросили о переводе в другие региональные редакции. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.
«Наши журналисты столкнулись с прямым воспрепятствованием своей работе. К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам», — сказал глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин.
По его словам, сотрудники «не хотят работать под таким прессингом».
До этого редактора свердловского отдела издания Ura.ru Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса. Также сообщалось, что сотрудника Сергея Бодрова, который дал показания в качестве свидетеля, тоже отпустили.
Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него девайс.
В сообщении самого издания говорится, что следователи спросили у журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.
Ранее сообщалось, что беременной сотруднице Ura.ru стало плохо во время обысков.