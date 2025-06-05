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В Ura.ru заявили о применении силы к главреду во время обыска в редакции

Ura.ru: силовики применили силу к главреду Диане Козловой во время обыска
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Telegram-канал «URA.RU»

В ходе обыска в редакции Ura.ru сотрудники следственной группы применили силу к главному редактору Диане Козловой. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование», — говорится в публикации.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru в Екатеринбурге. У журналистов изъяли технику и документы, в квартирах нескольких из них также прошли обыски.

В Ura.ru заявили, что сотрудники Следственного комитета (СК) РФ остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

В агентстве также заявили, что правоохранителей интересуют источники происхождения информации о ряде событий криминального характера, произошедших в Свердловской области.

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник писал, что обыски и задержания сотрудников Ura.ru связаны с подозрениями в покупке информации у сотрудников полиции.

На данный момент известно о задержании двух журналистов редакции — Сергея Бодрова и Дениса Аллаярова. Последнего, по данным Ura.ru, доставили к зданию свердловского управления СК РФ. По решению следователей к нему не пускают адвокатов и почти час продержали в машине СК.

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».

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Обыски в Ura.ru
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