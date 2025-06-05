В Ura.ru подтвердили сообщения об обысках в редакции

Ura.ru подтвердило информацию о том, что правоохранители проводят обыски в редакции агентства в Екатеринбурге. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано в Telegram-канале Ura.ru.

«Сотрудники следственного управления Следственного комитета [РФ] остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», — говорится в тексте.

Также в нем отмечается, что сейчас обыски идут и в квартирах нескольких журналистов агентства. Речь идет о людях, которые работают в редакции Ura.ru в Свердловской области.

При этом, по словам представителей СМИ, различные Telegram-каналы выдвигают «самые необычные и завиральные версии» о причинах происходящего. В реальности правоохранителей интересуют источники происхождения информации о ряде событий криминального характера, произошедших в Свердловской области.

Утром 5 июня журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.

Позже в Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки. В свою очередь, портал 66.ru утверждал, что следственные действия якобы касаются финансирования Ura.ru со стороны «Альянса врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».