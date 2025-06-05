Редакцию Ura.ru обыскали силовики с кувалдой, журналистов задержали. В чем причина?

Утром 5 июня в редакцию крупного российского издания Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Одновременно обыски провели в квартирах нескольких журналистов. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу. В чем причина обысков и что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

5 июня следователи пришли в екатеринбургскую редакцию Ura.ru для проведения обыска. Об этом журналисты рассказали в Telegram-канале издания.

Работа редакции на время проведения следственных действий фактически была заблокирована, жаловались журналисты. Также обыск прошел по месту жительства нескольких сотрудников Ura.ru.

Силовики изъяли технику и документацию из редакции. Во время обыска беременной сотруднице стало плохо. Она работает в отделе кадров, который не связан с редакцией, однако следователи оставили ее внутри, несмотря на беременность на поздних сроках. Через несколько часов женщину все же отпустили.

По словам журналистов, во время обысков силовики применили силу к главному редактору Диане Козловой. При этом сотрудники правоохранительных органов отрицают применение силы к главреду, пишет ТАСС.

Трое журналистов задержаны

По данным E1.ru, незадолго до обысков задержали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. Через какое-то время задержали и их коллегу Анну Салымскую.

Кто эти журналисты? Аллаяров работает в Ura.ru больше трех лет, он занимался публикацией инсайдерской информации о политике из внутренних источников, затем его повысили, и он стал курировать работу своих коллег-журналистов.



Бодров также работает редактором, пишет про криминал.



Анна Салымская давно работает в уральской редакции, пишет для отдела происшествий и является одной из самых опытных уральских журналисток. Ранее работала в редакции газеты «Жизнь».

Сотрудники Ura.ru утверждают, что следователи запретили адвокатам заходить в редакцию во время обыска.

«Старший подумает, старший решит, старший отошел», — говорили журналистам силовики.

В конце концов сотрудники редакции добились, чтобы во время обыска присутствовал адвокат. При этом задержанный Аллаяров так и не смог получить помощь защитника: следователь запретил допускать к нему адвоката во время допроса. Защитник Анастасия Харисанова рассказала E1.ru, что силовики примерно полчаса не открывали входную дверь в подъезд (там домофон), затем полчаса не открывали дверь в квартиру. Когда из помещения вышли следователи вместе с Аллаяровым, адвокату также не дали с ним поговорить и не сказали, куда его повезли:

«У меня было и удостоверение, и ордер как на присутствие во время проведения обыска в жилище, так и во время иных следственно-оперативных действий. Им было абсолютно без разницы. Мне пришлось просто ехать за ними. Дениса очень быстро увели, пообщаться нам не дали, пройти вместе с ним на допрос мне не дали. Будет написана жалоба, потому что нарушение колоссальное его прав».

66.ru пишет, что Аллаярова после допроса доставят в суд для избрания меры пресечения.

Во время допроса силовики заломали ему руки и разблокировали телефон

Там обнаружили фотографии начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера, на снимках они шли на работу. Бодрова же после допроса отпустили, он проходит свидетелем по делу и не может разглашать никакую информацию.

«В ходе допроса Сергей заявил, что при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал. После завершения допроса он поехал домой», — сказал его адвокат Георгий Краснов.

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За что задержали журналистов

Следствие до сих пор не назвало официальной причины обысков и задержаний. В СМИ распространились две возможные причины.

Согласно первой из них, обыски проводят из-за получения изданием средств от некоммерческой организации «Альянс врачей» в 2020 году (в марте 2021 НКО признали иноагентом).

«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — ответили на эту версию представители редакции.

Они же рассказали, что «следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

По данным E1.ru, в марте в Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в передаче служебных сведений журналистам Ura.ru. Источник издания заявил, что процесс запустил новый замначальника свердловского ГУ МВД Рашид Даулетов, который обнаружил утечку данных в одном из отделов. Вероятно, речь идет о Telegram-канале «Погоны и галстуки» — там публиковали информацию о сотрудниках МВД и чиновниках.

Показания против сотрудников Ura.ru дал задержанный в марте полицейский, сообщило 66.ru. В ходе обысков силовики нашли на редакционных компьютерах подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур, сообщил ТАСС.

Источник «Осторожно, новости» также подтвердил, что причина задержаний — подозрения в покупке информации у сотрудников полиции. «Повод — покупка инфы у силовиков, которых «потом самих взяли за задницу», — сказал он и добавил, что дело не только в утечках.

«Это часть комплексной атаки на акционеров. На фоне того, что после смены губернатора и полпреда мощной крыши у издания больше нет», — сказал он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что журналистам может грозить уголовное дело за незаконные использование и передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные (статья 272.1 УК РФ).

Эта статья появилась в Уголовном кодексе в конце прошлого года для борьбы с утечками. Уголовные дела по ней против журналистов до сегодняшнего дня не возбуждали.