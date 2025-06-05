Правоохранители опровергли информацию о применении силы к главреду Ura.ru

Сотрудники правоохранительных органов не применяли силу к главному редактору издания Ura.ru Диане Козловой в ходе обысков в офисе в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ura.ru ранее заявило, что в отношении журналистки во время обысков была применена сила.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что информация о применении силы к Козловой не соответствует действительности и является информационным вбросом.

5 июня силовики пришли с обыском в редакцию издания Ura.ru. У журналистов изъяли технику и документы, в квартирах нескольких сотрудников также провели обыски. В редакции заявили, что сотрудники Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу издания. Там же сообщили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Baza пишет, что силовики пытались выяснить, откуда у издания информация о сотрудниках МВД и чиновниках, публиковавшаяся в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

По данным СМИ, перед началом обысков были задержаны двое сотрудников редакции, в том числе редактор Денис Аллаяров.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее в Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru.