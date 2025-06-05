В редакции свердловского портала Ura.ru рассказали о действиях силовиков

Следователи потребовали отключить 12 серверов свердловского портала Ura.ru. Силовики проводили работы в серверной агентства, не имея на это разрешительного постановления, говорится в Telegram-канале СМИ.

«При этом днем следователи потребовали обеспечить им доступ в серверную и отключили там 12 серверов агентства. Более двух часов следователи имели доступ в серверную, заходили в нее, проводили какие-то действия»‎, — сказано в сообщении.

Еще в нем говорится, что журналистам отказали в наблюдении за работой следователей. Как пишет портал, подобные действия требуют санкции, так же, как и обыск. Как утверждают журналисты, у правоохранителей не было необходимых разрешений.

Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него устройство.

В сообщении самого издания говорится, что следователи спросили у журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что беременной сотруднице Ura.ru стало плохо во время обысков.