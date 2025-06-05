На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В издании Ura.ru проходят обыски

ТАСС: в издании Ura.ru в Екатеринбурге проводят обыски
close
Андрей Стенин/РИА Новости

В издании Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.

«Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства», — сказали в правоохранительных органах.

Подробности пока неизвестны.

Издание Ura.ru было основано в 2006 году. Его главный офис находится в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в разных регионах России.

4 июня сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделе полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сообщалось, что силовики провели работу с начальником службы участковых уполномоченных, участковым и начальником отдела по вопросам миграции.

22 мая обыски прошли в администрации Краснодарского края.

20 мая в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».

Ранее ФСБ выявила еще пятерых подозреваемых в хищениях на подшипниковых заводах.

Все новости на тему:
Обыски в Ura.ru
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами