В издании Ura.ru проходят обыски

ТАСС: в издании Ura.ru в Екатеринбурге проводят обыски

В издании Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.

«Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства», — сказали в правоохранительных органах.

Подробности пока неизвестны.

Издание Ura.ru было основано в 2006 году. Его главный офис находится в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в разных регионах России.

4 июня сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделе полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сообщалось, что силовики провели работу с начальником службы участковых уполномоченных, участковым и начальником отдела по вопросам миграции.

22 мая обыски прошли в администрации Краснодарского края.

20 мая в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».

Ранее ФСБ выявила еще пятерых подозреваемых в хищениях на подшипниковых заводах.