Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в ЧП с поездом под Брянском

Медики стабилизировали состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего во время ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Мурашко, малыша в тяжелом состоянии с множественными травмами доставили в Москву вертолетом санавиации. Сюда же поступил и семилетний брат мальчика.

«Я сегодня проведал их. Все находятся в стабильном состоянии», — уточнил Мурашко.

До этого сообщалось, что младенец получил тяжелые травмы во время ЧП в Брянской области. В ночь на 1 июня там произошел подрыв моста, в результате чего пассажирский поезд сошел с рельсов.

Мальчика с многочисленными травмами доставили в клинику доктора Рошаля. Сюда же поступил и его семилетний брат, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом плеча.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство выделит получившим тяжелые и средние травмы в ЧП в Брянской области по 627 тысяч рублей. Она добавила, что пострадавшие, у которых легкие травмы, получат порядка 313,5 тысячи рублей.

Ранее Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России накануне переговоров.