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Названы меры поддержки государства для пострадавших при ЧП в Брянской области

Голикова: получившие травмы в Брянской области получат по 627 тысяч рублей
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РИА «Новости»

Правительство выделит получившим тяжелые и средние травмы при ЧП в Брянской области по 627 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

«Правительством в соответствии с действующим порядком также будет оказана помощь… гражданам, получившим тяжелые поражения и средние поражения здоровья, в размере 627 тысяч рублей», — заявила она.

Голикова добавила, что те пострадавшие, которые получили легкие поражения, получат порядка 313,5 тысячи рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан.

Кроме того, отметила вице-премьер, пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате двух взрослых, которые получили при ЧП в Брянской области травмы, несовместимые с жизнью.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты соответственно. Сообщалось, что в первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

Вдова машиниста Павла Мишина Екатерина рассказала, что ее супруг проявил хорошую реакцию и сумел притормозить состав, на который рухнул мост в Брянской области. Так он смог сохранить жизнь многим пассажирам, хотя и не выжил сам. В крушении поезда пострадали свыше сотни человек, семь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.

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