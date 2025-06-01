На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Пострадавшему в ЧП под Брянском ребенку оказывают помощь в клинике в Москве

Врачи клиники Рошаля оказывают помощь ребенку, пострадавшему под Брянском
close
Московская медицина

Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

В публикации отмечается, что семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца.

Врачи оказывают ребенку медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

До этого в клинику доктора Рошаля в Москве доставили 5-месячного младенца, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, у мальчика диагностированы многочисленные травмы. На данный момент врачи проводят полное обследование ребенка.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, в результате он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде находились 388 человек, из них более 70 человек получили различные травмы. Кроме того, как минимум семь человек не удалось спасти.

Ранее МЧС сняло на видео искореженные локомотив и вагон после ЧП в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами