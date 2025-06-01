Пострадавшему в ЧП под Брянском ребенку оказывают помощь в клинике в Москве

Врачи клиники доктора Рошаля в Москве приступили к оказанию помощи ребенку, пострадавшему в ЧП в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

В публикации отмечается, что семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца.

Врачи оказывают ребенку медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

До этого в клинику доктора Рошаля в Москве доставили 5-месячного младенца, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, у мальчика диагностированы многочисленные травмы. На данный момент врачи проводят полное обследование ребенка.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, в результате он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде находились 388 человек, из них более 70 человек получили различные травмы. Кроме того, как минимум семь человек не удалось спасти.

Ранее МЧС сняло на видео искореженные локомотив и вагон после ЧП в Брянской области.