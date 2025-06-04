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МИД РФ заявил о вовлеченности Запада в террористическую деятельность Украины

Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, поставляет оружие для реализации таких акций. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, никаких условий или ограничений западные страны не ставят. Они выступают наводчиками, предоставляя координаты, ведь такие возможности есть только у них.

Также Захарова отметила, что Запад давно перестал отвечать на вопросы об уместности поставок вооружения, которое украинские власти используют для террористической деятельности, и об адекватности этого с правовой точки зрения.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что организованные спецслужбами Украины теракты на территории РФ направлены на то, чтобы Москва вышла из переговоров с Киевом.

Ранее в Госдуме призвали использовать против Украины израильские методы борьбы с террористами.

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