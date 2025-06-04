На железной дороге в Брянской области нашли несработавшие взрывные устройства

Два несработавших взрывных устройства обнаружили на перегоне между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Он рассказал о результатах расследования в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ночь на 1 июня в двух российских областях — Брянской и Курской — обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. При этом в первом регионе часть переправы рухнула на расположенные под ней железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По последней информации, в результате ЧП в Брянской области пострадали 118 человек. Еще семь граждан получили ранения, несовместимые с жизнью. В Курской области травмы получили три человека — машинист сошедшего с рельсов поезда и два его помощника. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как рассказали в СК РФ, в обоих случаях объекты железнодорожной инфраструктуры были подорваны. На этом фоне следователи возбудили уголовные дела по статье о теракте. Официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атак обязательно будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее в государственном департаменте США отреагировали на подрывы мостов в РФ.