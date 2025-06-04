Бастрыкин заявил, что мост под Брянском подорвали иностранной взрывчаткой

Бомбы, которыми был взорван мост в Брянской области, имели начинку в виде иностранной взрывчатки, рассказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, по словам главы СК, внутри взрывных устройств обнаружили блоки управления «Лора», которые выпускают на Украине.

Также Бастрыкин рассказал, что для теракта в Курской области преступники использовали пять бомб, суммарная мощность которых достигала 15 кг в тротиловом эквиваленте.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты соответственно. При этом в первом регионе часть переправы рухнула на расположенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ заявили, что организаторы атак на железную дорогу будут наказаны.