«Взрыв действительно был»: в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост

Песков: ВСУ пытались атаковать Крымский мост, но он не поврежден

В Кремле подтвердили, что 3 июня у Крымского моста произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. СБУ утверждала, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. А российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 3 июня у Крымского моста произошел взрыв.

«Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», — сказал пресс-секретарь президента РФ на просьбу журналистов прокомментировать заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на переправу.

Песков также добавил, что Киев продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.

«Российская сторона принимает меры предосторожности, исходя из известной сущности киевского режима», — заключил представитель Кремля.

Служба безопасности Украины (СБУ) 3 июня сообщила, что «провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост».

Как утверждали в ведомстве, операция, которую лично контролировал председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, продолжалась несколько месяцев — украинские агенты заминировали опоры переправы, использовав 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

3 июня в 4:44 взрывные устройства были приведены в действие. В ведомстве сообщили, что из-за взрыва опоры Крымского моста якобы были «сильно повреждены на уровне дна».

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Малюк, комментируя атаку на переправу, заявил, что «Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца». В марте эту же поговорку вспоминал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, отмечавший, что на Украине активно обсуждают «третью операцию».

В версии СБУ есть сомнения

Утром 3 июня Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе сообщал о приостановке движения автомобилей по мосту, однако уже через три часа оно было возобновлено. Telegram-канал «Милитарист» также писал, что во время перекрытия специалисты проводили обследование конструкций моста с целью оценки безопасности.

Официально российское Минобороны не сообщало об атаке на Крымский мост. При этом военные Telegram-каналы рассказали, что он был атакован с помощью подводного аппарата.

По данным канала «Повернутые на войне», то, что СБУ представила как минирование Крымского поста, не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле подводный беспилотник, запущенный по координатам, врезался в последний рубеж обороны опоры.

«На этот раз ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения. Часть обломков выбросило на дорожное полотно», — сообщал «Рыбарь».

По информации Telegram-канала, украинские военные с высокой вероятностью применяли аппараты типа «Маричка» или «Толока», разработка которых шла с 2023 года. При этом авторы отметили, что ВСУ могли применить и другой беспилотник, ранее широко не представленный.

Telegram-канал «Крымский» назвал атаку ВСУ на Крымский мост «неудачной попыткой диверсии». По его данным, украинские военные атаковали защитную «шайбу», которая установлена на опорах на случай подобных атак, ледохода или тарана судами. Эту публикацию впоследствии репостнул себе в канал советник главы Крыма Олег Крючков.