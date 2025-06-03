СК классифицировал подрывы мостов как теракты

СК классифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты

Следственный комитет России классифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, которую цитирует Telegram-канал ведомства.

«Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях <...> квалифицированы как террористические акты», — сообщила Петренко.

Она добавила, что Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия — изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.

Согласно последним данным, приведенным помощником главы Минздрава РФ Алексеем Кузнецовым, на стационарном лечении в различных больницах остаются 53 пострадавших при инциденте с поездом в Брянской области.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. Из-за этого произошло крушение пассажирского поезда «Климов — Москва». Позднее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост был подорван именно в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.