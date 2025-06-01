В Брянской области убрали с путей раздавленные мостом вагоны

МЧС: поврежденные при обрушении моста на поезд вагоны и локомотив убрали с путей

Поврежденные при обрушении моста на поезд вагоны и локомотив убрали с путей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Для удаления обломков моста было осуществлено контролируемое обрушение части поврежденных конструкций. Сейчас проводится разбивка крупных обломков моста и расчистка железнодорожного полотна от строительных конструкций», — рассказали в ведомстве.

Также МЧС России показало кадры извлечения локомотива из-под обломков автомобильного моста.

До этого сообщалосьС, что развалы автомобильного моста в Брянской области будут разбирать всю ночь. На месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 метров.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее в Курской области обрушился мост с двигавшимся по нему локомотивом.