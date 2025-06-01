Стали известны подробности об одной из жертв крушения поезда под Брянском

Mk.ru: врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском

Врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском. Об этом сообщает mk.ru.

В публикации утверждается, что 32-летняя женщина возвращалась в Москву вместе с мужем и двумя детьми, они ехали в первом вагоне поезда.

Супруг врача рассказал, что он дремал, когда произошел инцидент. Мужчина не пострадал, дети получили травмы, их отправили на лечение в Москву, а их состояние оценивают как стабильное.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, в результате он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде находились 388 человек, из них более 70 человек получили различные травмы. Кроме того, как минимум семь человек не удалось спасти.

СК РФ возбудил уголовное дело, квалифицировав случившееся как теракт.

Богомаз сообщил, что семьи жертв и пострадавшие получат выплаты.

Ранее МЧС сняло на видео искореженные локомотив и вагон после ЧП в Брянской области.