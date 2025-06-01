Прокуратура РФ контролирует расследование подрывов в Курской и Брянской областях

Прокуратура: расследование инцидентов в Курской и Брянской областях на контроле

Уголовные дела, возбужденные по фактам подрывов мостов в Курской и Брянской областях, находятся на контроле в Генпрокуратуре РФ по поручению главы Игоря Краснова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«В Генпрокуратуре России также взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомствах этих регионов открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Краснов распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, уточняется в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.