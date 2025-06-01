Глава Минтранса РФ провел совещание после ЧП с поездами

Министр транспорта РФ Роман Старовойт провел координационное совещание в ситуационном центре ведомства. ЧП с поездами в регионах находятся на контроле главы, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса.

«По любым вопросам, связанным с происшествиями в Брянской и Курской областях, можно звонить на горячую линию Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09», — сказано в сообщении.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали обрушение моста в Брянской области.