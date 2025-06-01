На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Совфеде РФ прокомментировали крушение поезда в Брянской области

Сенатор Клишас заявил, что Украиной управляет террористическая группировка
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Подрыв автомобильного моста в Брянской области и последовавшее за этим крушение пассажирского поезда свидетельствуют о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

«Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — отметил парламентарий.

На этом фоне он призвал к созданию обширной буферной зоны на российско-украинской границе. По словам законодателя, размеры этой зоны должны быть такими, чтобы исключить дальнейшее проникновение злоумышленников на территорию РФ.

«Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства», — добавил сенатор.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло 31 мая. В тот момент под переправой проезжал пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Состав оказался завален различными конструкциями, а один из его вагонов был раздавлен.

В результате происшествия пострадали 66 взрослых и трое детей, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, семь человек спасти не удалось.

Как сообщили представители Московской железной дороги, мост обрушился из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Предварительно, причиной мог послужить подрыв опоры, утверждает Telegram-канал Baza.

Ранее Богомаз назвал число пассажиров, находившихся в потерпевшем крушение поезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами