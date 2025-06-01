В Совфеде РФ прокомментировали крушение поезда в Брянской области

Подрыв автомобильного моста в Брянской области и последовавшее за этим крушение пассажирского поезда свидетельствуют о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

«Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — отметил парламентарий.

На этом фоне он призвал к созданию обширной буферной зоны на российско-украинской границе. По словам законодателя, размеры этой зоны должны быть такими, чтобы исключить дальнейшее проникновение злоумышленников на территорию РФ.

«Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства», — добавил сенатор.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло 31 мая. В тот момент под переправой проезжал пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Состав оказался завален различными конструкциями, а один из его вагонов был раздавлен.

В результате происшествия пострадали 66 взрослых и трое детей, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, семь человек спасти не удалось.

Как сообщили представители Московской железной дороги, мост обрушился из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Предварительно, причиной мог послужить подрыв опоры, утверждает Telegram-канал Baza.

Ранее Богомаз назвал число пассажиров, находившихся в потерпевшем крушение поезде.